رئيسي: غير الملتزمات بالحجاب يتآمرن مع الاستعمار

جير الرئيس الايراني حسن روحاني خطوات التشدد التي تقوم بها الاجهزة الامنية الايرانية اتجاه السيدات والفتيات غير الملتزمات بالحجاب لصالح شعارات نظامه في محاربه الاستعمار واميركا واسرائيل

ودعا روحاني مخاطبا سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية للتعامل مع النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب الإلزامي عبر اتباع خطط وبرامج محكمة، زاعما ان رفض النساء ارتداء الحجاب الإلزامي “خطة وضعها العدو”، متسلحا بخطابات مرشد الثورة علي خامنئي والذي أكد أن “كشف الحجاب حرام في الشريعة والسياسة”.

وقال رئيسي خلال اجتماع مشترك للحكومة والمحافظين أن “كشف الحجاب خطة محكمة ومتقنة من قبل العدو” وأن ايران “يجب أن يكون لديها مشروع مفصّل لمواجهة هذا المخطط والمؤامرة التي يخوضها العدو ضدنا”.

واتهم رئيسي بعض السيدات بمحاولة زعزعة النظام الاجتماعي من اجل تنفيذ اهداف معينة

وكان البرلمان الايراني قد تلقى “قانون الحجاب” من القضاء والحكومة فيما أيد رئيس المجلس الإسلامي طرق التعامل العنيف مع النساء المتهمات برفض ارتداء الحجاب الإلزامي

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب حيث اتهمت منظمات دولية ومحلية الشرطة بتعيب الفتاة حتى الموت وهو ما ادى الى اندلاع

احتجاجات قامت خلالها إيرانيات بخلع حجابهن تحديا للنظام المتشدد فضلاً عن قيام ممثلات وفنانات إيرانيات بخلع حجابهن وقص شعرهن أيضاً.

