رئيسي يعلق على "الهولوكوست".. ولابيد يرد بنشر صور

في أول مقابلة له مع مراسل غربي، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن شعب فلسطين هو الواقع، وأن الولايات المتحدة تدعم النظام الزائف في "اسرائيل" ليترسخ.

ويرى رئيسي أنه يجب التحقيق والبحث في "الهولوكوست"، مشيرا إلى أن الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.

وسألت ستال الرئيس الإيراني قائلة: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".

When asked if he believed the Holocaust happened, Iranian President Raisi told Lesley Stahl, “There are some signs that it happened. If so, they should allow it to be investigated and researched.” https://t.co/CChTRxBFcr pic.twitter.com/7ZSBEknrh1 — 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

وأجاب رئيسي بقوله: "انظري الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".

ولدى سؤاله عن حق إسرائيل في الوجود، قال رئيسي: "كما ترين، شعب فلسطين هو الواقع. هذا حق لأهل فلسطين الذين أجبروا على ترك منازلهم ووطنهم. الأمريكيون يدعمون هذا النظام الزائف هناك ليترسخ".

وبعد نشر المقابلة، اليوم الاثنين، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أورده رئيسي بشأن الهولوكوست وقوله إن هناك "بعض المؤشرات لكنها تحتاج إلى تحقيق".

ونشر لابيد صورا لجثث وأشلاء يهود تعرضوا للمحارق النازية معلقا فقط بالقول "بعض المؤشرات".