رئيسي يقبل دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض

البوابة - قبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لزيارة العاصمة الرياض.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نقلا عن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني: "دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس، وتم قبول دعوته".

وكان العاهل السعودي، قد أرسل رسالة إلى الرئيس الإيراني، يدعوه فيها إلى زيارة المملكة، بعد استئناف العلاقات الثنائية رسميا بين الرياض وطهران، حسب محمد جمشيدي نائب رئيس الأركان للشؤون السياسية للرئيس الإيراني.

واتفق وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد خلال اتصال هاتفي بينهما، على عقد لقاء قريب خلال الأيام المقبلة.

وأعرب عبد اللهيان، خلال الاتصال هاتفي، عن ارتياحه للمسار الإيجابي الذي تمر به العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا عزم طهران على تحسين وتطوير سياسة الجوار .

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن الجانبين ناقشا آخر التطورات حول الاتفاق الإيراني السعودي واجتماع وزيري خارجية البلدين المرتقب

يشار إلى أن السعودية وايران اتفقتا خلال مفاوضات في الصين، على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ نحو سبع سنوات، وكذلك اعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة شهرين، بحسب ما اعلنتا في بيان مشترك.

وقال البلدان في البيان الذي نشرته وكالتا الانباء السعودية والايرانية الرسميتين انه تم التوصل خلال المحادثات بينهما الى اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية واعادة فتح بعثاتهما وخصوصا السفارتان في غضون شهرين.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت قطيعة استمرت منذ عام 2016، عندما هاجم محتجون السفارة والممثليات السعودية في ايران عقب اعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.