رئيسي يقبل دعوة الملك سلمان لزيارة السعودية

البوابة - قبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعوة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لزيارة العاصمة الرياض، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين.

وقال علي رضا عنايتي، مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالوزارة، إن زيارة رئيسي للمملكة العربية السعودية، ستكون طبقا للجدول الزمني لأعمال الرئيس الإيراني.

وأكد عنايتي، في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية، أن إيران تأمل أن يتم إعادة فتح السفارات والقنصليات بين طهران والرياض بحلول 9 مايو المقبل.

وأشار عنايتي، إلى أنه سيسبق إعادة افتتاح السفارات، اجتماع بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي.

وفي وقت سابق، قال عنايتي، إنه قبل بداية موسم الحج المقبل، ستعمل إيران على افتتاح سفارتها في الرياض ومن ثم القنصلية العامة في جدة.

وأفاد عنايتي، بأن وفدا سعوديا زار إيران، يوم السبت الماضي، وعمل على إعادة فتح سفارة المملكة وقنصليتها في مدينة مشهد، بعد زيارته للسفارة السعودية في طهران، والقنصلية وأماكن سياسية أخرى في البلاد.

كما بين عنايتي، أن إيران اختارت فريقها الدبلوماسي في السعودية، مرجحا أن تصل الوفود الإيرانية إلى الرياض في نهاية الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن إيران والسعودية، وقعتا على بيان مشترك في الصين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.