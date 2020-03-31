رئيس أركان الجيش الإسرائيلي واثنين من جنرالاته في الحجر الصحي

قال الجيش الاسرائيلي في بيان ان "كوخافي يشعر بصحة جيدة، دون أية عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه في الفترة القريبة".

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أن رئيس أركانه، أفيف كوخافي، بالإضافة إلى قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات، يخضعون للحجر الصحي بعد مخالطتهم أحد جنرالات قيادة الجبهة الداخلية وتبيّن أن الأخير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن كوخافي عقد جلسة مع قادة من وحدات الارتباط مع السلطات التابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وذلك قبل عشرة أيام (22 آذار/ مارس الجاري)".

وأضاف البيان أنه "تم التأكد اليوم من أن أحد القادة (من الاحتياط) الذين شاركوا في الجلسة مريض بفيروس كورونا (...) لذلك، ووفق تعليمات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان إلى الحجر الصحي في مكتبه حتى نهاية الأسبوع".

وشدد البيان على أن "كوخافي يشعر بصحة جيدة، دون أية عراض للمرض عنده، وسيتم فحصه في الفترة القريبة".

وأوضح الجيش أن قائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات شاركا في الجلسة المذكورة وسيدخلان أيضًا إلى الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي، إصابة 45 من جنوده بفيروس كورونا، وأوضح أن "جميع الإصابات طفيفة وأحد الجنود شفي من الفيروس". وأشار إلى أن "3 آلاف و697 من عناصر الجيش قيد الحجر الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، عن ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 18 بالإضافة إلى 4831 إصابة بينهم 83 في حالة حرجة.

وحذر مسؤولون إسرائيليون في اليومين الماضيين، من إمكانية ارتفاع أعداد المصابين، بما في ذلك الوفيات نتيجة الفيروس.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، حزمة جديدة من القيود على الحركة، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ستدخل حيز التنفيذ صباح يوم الأربعاء.

ومن هذه القيود عدم السماح بالتجمع، بما في ذلك لغرض أداء الصلاة أو حضور حفلة زفاف، في الأماكن العامة. كما تفرض التعليمات الجديدة قيودا على التشغيل وظروف العمل.

وانتشر المئات من عناصر الجيش الإسرائيلي، بدءًا من صباح اليوم، في شوارع المدن، لمعاونة الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية، في إطار الجهود الساعية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.