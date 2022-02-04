رئيس أركان قوات قطر يزور قواعد عسكرية تركية

زار رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن سالم بن حمد النابت، قواعد عسكرية تركية.

وأجرى النابت لقاءات مع قادة عسكريين أتراك، بينهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وأفادت وزارة الدفاع القطرية أن النابت التقى أكار وعقد كذلك لقاء مع رئيس أركان القوات المسلحة التركية، الفريق أول يشار غولر.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن المحادثات جرى خلالها "استعراض العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

كما زار النابت عددا من القواعد العسكرية التركية حيث التقى قادة عسكريين رفيعي المستوى وناقش معهم "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين".