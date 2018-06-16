تمديد هدنة افغانستان ومقتل 20 محتفلا من طالبان

أعلن غني عن إطلاق سراح 46 من عناصر الحركة المحتجزين

قتل 20 شخصا على الاقل عندما فجر انتحاري نفسه في حشد يضم عناصر من طالبان وقوات الأمن ومدنيين كانوا يحتفلون بوقف غير مسبوق لإطلاق النار في افغانستان السبت، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وجاء الهجوم مع إعلان الرئيس الافغاني أشرف غني تمديد وقف لإطلاق النار مدته أسبوع مع حركة طالبان مع استمرار صمود هدنة عيد الفطر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي أسفر كذلك عن إصابة 16 شخصا كانوا يحتفلون بتعليق القتال في منطقة رودات في ولاية ننغرهار لكن مصدرا أمنيا افغانيا رجح وقوف تنظيم الدولة الإسلامية خلفه.

وقال الناطق باسم محافظ ولاية ننغرهار آية الله خوجياني لوكالة فرانس برس إن "انتحاريا فجر نفسه وسط مدنيين وقوات أمن وعناصر من طالبان كانوا يحتفلون بوقف إطلاق النار".

وأضاف أن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح. وبينما أكد مدير الصحة في الولاية نجيب الله خاموال حصيلة القتلى، ذكر أنه تم نقل 25 مصابا إلى المستشفى.

وأعلن غني قرار حكومته تمديد وقف إطلاق النار في خطاب متلفز للأمة دعا فيه طالبان إلى تمديد وقف إطلاق النار من جانبها والذي تنقضي مدته الأحد.

وقال "أطلب من قوات الأمن البقاء في مواقعها الدفاعية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولا يشمل وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة وينقضي يوم الثلاثاء تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي أول يومين من عيد الفطر، تعانق مقاتلو طالبان وعناصر الأمن الافغان والمدنيين والتقطوا الصور التذكارية مع بعضهم البعض في انحاء البلاد في مشاهد غير مسبوقة احتفالا بالهدنة.

قرر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني تمديد وقف إطلاق نار أُعلن عنه بين الحكومة وحركة "طالبان" خلال عيد الفطر.

ولم يطرح الرئيس في كلمة توجه بها إلى المواطنين اليوم سقفا زمنيا للهدنة غير المسبوقة، قائلا إن عناصر الحركة يستطيعون الآن الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات التي يتمتع بها المواطنون.

وأعلن غني عن إطلاق سراح 46 من عناصر الحركة المحتجزين، في خطوة تتماشى مع روح الهدنة وعيد الفطر المبارك.

ودعا الرئيس إلى تمديد الهدنة التي تنقضي غدا من جانبها، مؤكدا أن الحكومة تنتظر ردا من "طالبان" حول المبادرة.