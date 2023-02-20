رئيس أمريكي سابق يقرر تلقي رعاية نهاية الحياة

قرر الرئيس الأمريكي الاسبق جيمي كارتر (99 عاما) الانتقال الى منزله في ولاية جورجيا لتلقي رعاية نهاية الحياة وقضاء ما تبقى من عمره في كنف اسرته ، ولم يكشف المقربون من الرئيس الاميركي الاسبق عن دوافع قراره مغادرة المشفى الذي كان يتلقى فيه العناية والرعاية الصحية

كارتر ينتقل الى منزله لقضاء ايامه الاخيرة

واصيب الرئيس كارتر بمرض السرطان الذي انتشر من الجلد الى المخ والكبد ، واعلن مركز كارتر في بيان ان اسرته تامل بمراعاة الوضع الخاص للرئيس الذي تلقى رعاية كاملة في المشفى قبل ان يقرر العودة الى منزله

ويطلب المرضى "تلقي رعاية نهاية الحياة" بدلا من الخضوع للمزيد من العلاج وتامين رغباتهم وطلباتهم الحياتية لادخال السعادة والبهجة الى قلوبهم حيث يكونو قد وصلو الى مرحلة لا يمكن فيها تقديم العلاج لامراضهم وتكون حياتهم على وشك الانتهاء

من هو جيمي كارتر ؟

الرئيس الاميركي جيمي كارتر له بصمات كبيرة في منطقة الشرق الاوسط فقد وقف بين مناحيم بيغن رئيس حكومة اسرائيل الاسبق والرئيس المصري محمد انور السادات في كامب ديفيد لتوقيععملية السلام المصرية الاسرائيلية التي كانت اول اتفاقية يتم توقيعها مباشرة بين دولة عربية واسرائيل فيالعام 1978

جيمي كارتر من مواليد 1924 في ولاية جورجيا

انتخب عضوا في مجلس الشيوخ عن الولاية ثم تولى منصب حاكم الولاية عام 1971.

بعد خمس سنوات، فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية منتصرا على الرئيس الأمريكي الجمهوري السابق جيرالد فورد ليصبح الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة.