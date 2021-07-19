رئيس اسرائيل ووزير دفاعها يهاتفان عباس للتهنئة بالعيد

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، اتصالين هاتفيين من طرف الرئيس ووزير الدفاع الاسرائيليين، هنآه فيهما بحلول عيد الاضحى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عبّاس "تلقى مساء الإثنين، اتصال تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ"، مضيفة: "كما تلقى سيادته اتصال تهنئة بالعيد من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس".

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحدثت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهنأته بمناسبة عيد الأضحى".

وأضاف "تحدثنا عن الحاجة لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الجانبين ما يحقق الأمن والرخاء الاقتصادي للمنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

والإثنين الماضي، قال وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، إن حل الدولتين غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن.

وأضاف "لابيد" خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل: "إذا كانت هناك دولة فلسطينية فيجب أن تكون ديمقراطية ومحبة للسلام. لا يجب أن يُطلب منا أن نبني بأيدينا تهديدا آخر لحياتنا"، على حد قوله.