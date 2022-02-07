رئيس "الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي يصل "اسرائيل"

وصل رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي علي النعيمي، اليوم الإثنين إلى "إسرائيل"، وكالة "وام" الإماراتية.

وقالت "وام" أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي، التقى بوزير الخارجية يائير لابيد لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك.

وأضافت: جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون".

وتابعت: "كما جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة".

وفد من النواب الإماراتيين

وذكرت القناة السابعة العبرية، الأحد، أن "علي النعيمي"، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي، سيترأس وفدا من النواب الذين سيصلون إلى الكنيست، الإثنين، في زيارة هي الأولى في التاريخ.

بدورها، نقلت قناة "i24" الإسرائيلية، الأحد، أن أجندة الزيارة تشمل اجتماعا للوفد الإماراتي بمشاركة "النعيمي" ونوابا آخرين وسفير الإمارات "محمد الخاجة"، مع رئيس الكنيست "ميكي ليفي" في مكتبه، ولاحقا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، "رام بن باراك"، وأعضائها الآخرين، وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية برئاسة عضوي الكنيست، "ميراف بن آري" و"إيلي كوهين"، ورئيسي لوبي "اتفاقات إبراهيم" عضوي الكنيست "روث فاسرمان لاندا" و"أوفير أكونيس".

وعلق "ليفي"، على الزيارة بالقول: "إننا نرحب بزيارة إخواننا أبناء إبراهيم بأذرع مفتوحة. هذه الزيارة إلى القدس، المدينة المقدسة عند اليهودية والإسلام، هي تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين، ودليل مقنع على أنه يمكننا العيش بسلام، في الشرق الأوسط".

לראשונה: חברי פרלמנט מאיחוד האמירויות יבקרו בכנסתhttps://t.co/T3WxO5pAkL pic.twitter.com/zOJgXL56GP — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) February 6, 2022

اتفاقات إبراهيم

وأضاف رئيس الكنيست: "أملي يكمن في أن تكون هذه الزيارة بمثابة السنونو الأولى التي تبشر بتوسيع اتفاقيات إبراهيم نحو دول أخرى، وكذلك التعاون البرلماني الدولي مع دول أخرى".

وأشارت القناة إلى أن "النعيمي"، "يعرف بمواقفه الإيجابية حيال إسرائيل ونشاطه لتعزيز التسامح والاعتدال، ويعمل بالإضافة إلى ذلك على تعزيز التعاون بين البرلمان الإماراتي والكنيست".

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الإماراتي لدولة الاحتلال وسط تصاعد نسق العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب على مختلف المستويات، حيث تبادل البلدان زيارات لمسؤولين ووفود، كان أبرزها زيارة كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" للإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2021، والرئيس الإسرائيلي "إسحق هرتسوج" في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأقامت إسرائيل والإمارات علاقات دبلوماسية رسمية بموجب معاهدة سلام معروفة باسم "اتفاق إبراهيم"، تم إبرامها في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في واشنطن بوساطة الولايات المتحدة، في مراسيم شاركت فيها كذلك البحرين التي وقعت وثيقة مماثلة مع الطرف الإسرائيلي.