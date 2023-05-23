نذر تصعيد عسكري.. رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسائل نارية لإيران

أشار هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تحذيرات بخصوص إيران وإمكانية حدوث تطورات سلبية قد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

جاءت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر "هرتسليا 2023" في جامعة "ريخمان"، وفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وأكد هاليفي أن إيران قد تحرز تقدماً في تخصيب اليورانيوم، وأن "اسرائيل" تدرس عن كثب المجالات الأخرى المتعلقة بالقدرة النووية الإيرانية.

وبين رئيس الأركان الاسرائيلي، أن هناك تطورات سلبية محتملة في المستقبل قد تؤدي إلى تصعيد عسكري.

وقال: "إيران لها دور متورط في كل جانب من جوانب المنطقة، وتتلاعب بتوجيهاتها وتقديم الخبرات والتمويل، وكل عدو نتصادفه لديه تأثير إيراني بطريقة أو بأخرى".

הרמטכ"ל הרצי הלוי על הגרעין האיראני בכנס הרצליה של אוניברסיטת רייכמן: יש התפתחויות שליליות שיכולות להוביל לפעולה. יש לנו יכולות וגם לאחרים יש יכולות@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) May 23, 2023

وأضاف هاليفي: "نحن قادرون على ضرب إيران، ولا نهتم بمشاريعها الإقليمية التي تحاول بناؤها حولنا، ومن الصعب على إيران أن تتجاهل خطواتنا وتصمت إزاءها".

وتابع هاليفي: "إن إيران تبعد عنا بمسافة 1500 كيلومتر، وهذه ليست مهمة سهلة حتى بالنسبة للقوات الجوية. يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يكون قادرًا على المقاومة في الجبهة الخلفية، ولذلك نحتاج إلى تطوير قدراتنا".

وقال: "إيران بلد ضخم ويجب أن نعرف كيفية استهداف كل نقطة في هذه المنطقة الواسعة، وهذا يشكل تحديًا جديدًا عن ما قمنا به في الماضي".

وتتهم إسرائيل بالتعاون مع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إيران بمحاولة امتلاك أسلحة نووية، في حين تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي محصور في أهداف سلمية، مثل توليد الكهرباء.