رئيس الإمارات يختبر اول سيارة تركية محلية الصنع

اختبر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أول سيارة تركية محلية ‏الصنع، عقب وصوله إلى الجمهورية التركية في زيارة عمل.

ووثق تسجيل مصور نقلته وسائل إعلام تركية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يدعو نظيره الإماراتي، للاطلاع على أول سيارة تركية، والتي تحمل العلامة التجارية "توغ".

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi pic.twitter.com/VBeFFCIFhT — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) June 11, 2023

واستقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السيارة، وقام بأخذ جولة فيها داخل مطار إسطنبول، برفقة الرئيس التركي.

وافتتح أردوغان في تشرين الأول الماضي مصنعا لأول سيارة تركية محلية الصنع يحمل العلامة "توغ"، في منطقة غمليك في ولاية بورصة.

ويأتي افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا حينئذ بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية، حيث أن من المتوقع أن يُعلن عن سعر السيارة "توغ" في شهر شباط 2023 كما سيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهرا فقط من طرحها للبيع داخل تركيا.

