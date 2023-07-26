رئيس الإمارات ينعاه.. من هو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان؟

أعلن ديوان الرئاسة الإماراتي، عن وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي وشقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأنه تم الإعلان عن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، اعتباراً من اليوم الخميس، وينتهي بنهاية يوم السبت القادم، وسيتم خلال فترة الحداد تنكيس الأعلام تعبيراً عن الحزن والعزاء في فقيد البلاد.



من هو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان هو شخصية إماراتية بارزة وكان الابن السادس للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. وُلد في العين عام 1965، وقد حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988.

تم تعيينه بعد تخرجه كوكيل لدائرة التخطيط في أبوظبي وعضواً في المجلس التنفيذي، وشغل أيضاً منصب رئيس دائرة الموانئ البحرية لفترة من عام 1991 إلى عام 1996. كما كان عضواً في مجلس أبوظبي للإنماء.

الشيخ سعيد بن زايد لعب دوراً بارزاً في تمثيل والده، الشيخ زايد بن سلطان، في العديد من الزيارات الدولية الرسمية. ويُعرف بحبه للرياضة بشكل عام وخصوصاً لكرة القدم، وكان من أهم المساهمين في تطوير هذه الرياضة في دولة الإمارات. كما كان له اهتمام بالفنون وكان على اطلاع واسع على التصاميم الهندسية والتطور العمراني في مختلف أنحاء العالم.

تولى الشيخ سعيد رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة من عام 2002 إلى عام 2003، وأيضاً كان مساهماً في مشاريع تنموية كبيرة في دولة الإمارات.

يُذكر أيضاً أن الشيخ سعيد بن زايد كان يهوى القنص والسباحة، مما يظهر تنوع اهتماماته وشغفه بالنشاطات المختلفة.

