وفاة الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس الإمارات

نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أخاه الشيخ سلطان بن زايد الذي وافته المنية اليوم الاثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات بيانا جاء فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

ومن جانبه، نعى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الفقيد، وقال في تغريدة عبر "تويتر":" فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية .. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام في الإمارات اعتبارا من اليوم.