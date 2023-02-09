صلاة الغائب على ضحايا الزلزال في دولتين عربيتين

وجه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية الشقيقة وذلك في كافة مساجد الامارات ، ومن المقرر أن تقام الصلاة غدا بعد صلاة الجمعة

وتعرضت الدولتين الى زلزال مدمر اودى بحياة نحو 18 الف شخص واحدث دمارا كبيرا في الابنية والممتلكات والبنية التحتية ويواجه الاهالي والسلطات صعوبة في انقاذ من هم تحت الركام بسبب ضخامة الهزة والبرد القارس في المكان

وارسلت دولة الامارات الى سورية وتركيا كميات كبيرة من مواد الاغاثة والاسعاف وفرق بحث وانقاذ

الأوقاف الاردنية تدعو لصلاة الغائب

وفي الاردن عممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة "على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نحبهم جراء الزلازل المدمر الذي تعرضت له مدن في سورية وتركيا، والذي أودى بوفاة الآلاف من مواطنين البلدين الشقيقين"

ومساء الخميس اقلعت طائرة إغاثة إضافية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني باتجاه مطار حلب الدولي لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلازل عبر وكالات الأمم المتحدة العاملة في شمال سوريا، واعلنت وزارة الخارجية الاردنية عن تجهيز قوافل برية محملة بالمستلزمات الطبية والإغاثية لتأمينها إلى المناطق المنكوبة.