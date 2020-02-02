رئيس "الانتقالي السوداني" يتلقى دعوة لزيارة واشنطن

اكد المجلس إن رئيسه تلقى الدعوة في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق الأحد.

اعلنت السلطات السودانية الأحد إن الولايات المتحدة وجهت دعوة الى رئيس المجلس الانتقالي الفريق اول عبد الفتاح البرهان للقيام بزيارة رسمية، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

واكد المجلس إن رئيسه تلقى الدعوة في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق الأحد.

وتابع في بيان ان البرهان قال إنه سيلبي الدعوة قريبا.

وكانت العلاقات بين البلدين متوترة ابان التسعينات بعد أن سيطر الرئيس السابق المخلوع عمر البشير على السلطة في انقلاب للإسلاميين عام 1989 بعد الإطاحة بحكومة منتخبة.

في عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب استضافة نظام البشير مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان مقيما في هذا البلد بين عامي 1992 و 1996.

وضاعفت واشنطن إجراءاتها ضد السودان عبر فرض عقوبات تجارية صارمة على البلاد في عام 1997.

وقررت رفع تلك القيود في تشرين الاول/أكتوبر 2017، لكنها أبقت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

الا ان المحادثات لإزالة السودان من القائمة السوداء اكتسبت زخما منذ الإطاحة بالبشير في نيسان/أبريل الماضي. وقامت وفود من المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس بزيارة السودان.

ومنذ آب/أغسطس، يحكم السودان مجلس انتقالي ذات غالبية مدنية برئاسة البرهان، وهو مكلف الإشراف على انتقال البلاد إلى الحكم المدني.

