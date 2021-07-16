رئيس البرازيل قد يغادر المستشفى اليوم

كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن تحسن في حالته الصحيه.

وأشار بولسونارو إلى إن حالته تحسنت، مما يقلل احتمالية خضوعه لتدخل جراحي وذلك لإزالة انسداد في الأمعاء، مرتبط بتعرضه للطعن عام 2018، وإنه قد يغادر المستشفى اليوم الجمعة.

وأُجريت للرئيس بولسونارو، الذي أصيب بكوفيد-19 عام 2020، عمليات جراحية عدة منذ حادث الطعن الذي كاد أن يودي بحياته قبل فترة وجيزة من انتخابه منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وأكد أطباء بولسونارو بعدم وجود موعد زمني لخروج بولسونارو من المستشفى، إلا أنهم سيواصلون العلاج غير الجراحي له.