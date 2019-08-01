رئيس البرازيل يلغي لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي ليذهب الى الحلاق

ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في الدقيقة الأخيرة موعدًا كان مقرراً مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ليظهر بعدها بوقت قصير ببث مباشر عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثناء جلسة لقص شعره.

وقال بيان صدر عن الحكومة البرازيلية إن الغاء اللقاء جاء لانشغال جدول أعمال الرئيس، وليس لقص شعره.

بينما اعتبرت وسائل إعلام عالمية، أن هذه الحركة ترجمت في الصحف الفرنسية باعتبارها تجاهلاً لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المناخ و البيئة، الأمر الذي لا يأتي على قائمة أولويات الرئيس بولسونارو.

وكان ماكرون حثّ بولسونارو خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت يونيو الماضي في مدينة أوساكا اليابانية، على احترام اتفاقية باريس كشرط لاتفاقية التجارة الحرة بين بلدان تكتل ميركوسور (التي تضم البرازيل، والأرجنتين، وأورجواي، وباراغواي) والاتحاد الأوروبي.

وزار لودريان البرازيل فى الفترة ما بين 27 و29 يوليو، لمناقشة تطور العلاقات مع فرنسا، والاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبى وتكتل دول أمريكا الجنوبية التجارى المعروف باسم "ميركوسور" والقضايا البيئية.

وكان من المفترض أن يلتقى رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الاثنين الماضى، بالرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، لكن الأخير ألغى الاجتماع مفضلاً حلاقة شعره.

