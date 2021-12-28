معارك في البرلمان الاردني والرئيس لنائب: اخرس واطلع بره.. فيديو

رفع رئيس البرلمان الاردني عبدالكريم الدغمي جلسة البرلمان بعد مشادات ومشاحنات تحت القبة كان هو احد اطرافها، حيث شتم احد الاعضاء وطلب منه بطريقة قاسية الذهاب الى خارج الجلسة

وفيما كانت معركة جانبية تدور، كان رئيس البرلمان الاردني في مشادة مع النائب سليمان أبو يحيى ويبدو ان الاخير نعت رئيس البرلمان بانه لا يعرف شيئا في اشارة الى جهله في التطورات التي تمر على البرلمان ، الا ان رئيس المجلس شتمه وقال له اخرس وامشي اطلع بره

وفي لقطة ثانية كان احد النواب يذكر رئيس المجلس بانه وعد بالاعتذار، الا ان الرئيس طلب منه وبشكل حاد مواصلة مداخلته، فقال النائب: بتمسكلنا قنوة (عصا) بعد شوية ، الا ان الدغمي هدده بانه سيخرجه من الجلسة

مناقشة التعديلات الدستورية

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية التي عقدت صباح الثلاثاء. ودارت العديد من المشادات والفوضى بين النواب بعد حديث رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات عن التعديلات الدستورية.