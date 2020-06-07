رئيس البرلمان الايراني: الاستخبارات الامريكية تقف وراء استهداف البرلمان في 2017

اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم، الذي استهدف برلمان بلاده، سنة 2017.

وقال قاليباف في كلمة، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) إن الهجوم الإرهابي على مبنى المجلس في 7 يونيو عام 2017، "كان رمزا للمخططات البغيضة المحاكة من قبل الأعداء ضد الشعب الإيراني".

وأضاف أن ما وقع لم يكن مجرد عمل إرهابي، و"الآن ثبت أن أجهزة الاستخبارات التابعة لأمريكا والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة كانت وراء ذلك الحادث وكانت مخططاتهم تتضمن تنفيذ مجازر جماعية في شوارع طهران لو توفرت إمكانية ذلك لهم".

وأسفر هجومان قرب البرلمان الإيراني وضريح الخميني، يوم 7 يونيو 2017، عن مقتل 17 شخصا وإصابة 40 بجروح.