رئيس البرلمان العراقي يدين القصف الايراني

دعا الحلبوسي الحكومة إلى “اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات.

أدان رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، محمد الحلبوسي قصف إيران الأربعاء، لموقعين عسكريين يتمركز فيهما قوات أمريكية في العراق، معتبرا بأنه “انتهاك لسيادة” البلاد.

وقال الحلبوسي في بيان: “في الوقت الذي ندين فيه الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات”.

ودعا الحلبوسي الحكومة إلى “اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات، والعمل على حفظ السيادة العراقية من الانتهاكات، وإبعاد بلاده عن الصراع الدائر، وأن لا يكون ساحةً للتصفيات والاقتتال، أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي”.

كما دعا رئيس البرلمان جميع الأطراف إلى “ضبط النفس وتغليب الحكمة”، لافتا إلى “أهمية تضامن القوى والفعاليات الوطنية، لمواجهة التحديات وحفظ استقرار البلد وأمنه ومصالحه، وتجنيب شعبنا ويلات الحروب”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق “القدس”، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

