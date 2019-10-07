رئيس البرلمان المصري للنواب: ممنوع تتكلموا في السياسة

منع رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال أعضاء المجلس من التحدث في السياسة الخارجية واشترط التنسيق معه قبل الحديث لوسائل لإعلام أو إصدار أية بيانات بشان ذلك

يأتي قرار عبد العال وفقا للمادة التاسعة من لائحة البرلمان، في إشارة إلى بيان لجنة الشؤون الإفريقية حول سد "النهضة"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، "فيما يخص الاتصال بأية وسيلة إعلام في أي أمر يخص السياسة الخارجية، أرجو التنسيق مع المجلس، فهذا أمر يخص علاقتنا مع الدول وقد يكون لدي معلومات أزود بها النائب قبل تواصله مع الإعلام".

وأضاف "أنتم نواب ولا قيد عليكم في مخاطبة وسائل الإعلام، ولكن فيما يخص هذه الجزئية الخاصة بالسياسة الخارجية ننسق فقط، فأنا لا أقول لا تتواصلوا، فأنتم تمثلون جزء من السلطة العامة، وحتى لا تتلقف أي وسيلة معادية من هنا أو هناك هذا الكلام وتستخدمه بشكل مختلف".

وأكمل عبد العال "أرجو من النواب التحدث مع المواطنين خاصة فئة الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب، ويفتقدون للحديث مع أحد ليسمعهم".

وأتم "أنتم لديكم قدرة على التحرك في دوائركم وفي الشارع، واتركوا لهم حق الحديث بلا سقف، فربما يكون هناك أمور غامضة عليهم بسبب تشويه وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المعلومات لديهم، ولو تحدثتم كل شهر إلى 500 شاب سنحقق رقم كبير في فترة قصيرة".