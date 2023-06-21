رئيس الجزائر يقول أن بلاده حققت تقدما عسكريا كبيرا

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن تحقيق بلاده تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية، لافتا إلى أن هذا التقدم يشمل العديد من مجالات التصنيع العسكري.

ولفتت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" إلى تأكيد تبون على أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الصناعات العسكرية يعتبر جزءا من التقدم الصناعي في البلاد بصورة عامة.

وشدد الرئيس الجزائري في تصريحات صحفية، لجناح وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، في معرض الجزائر الدولي في قصر المعارض في العاصمة على وجوب رفع مستوى الإدماج الصناعي الوطني خاصة في مجالات المحركات والصناعات الميكانيكية والمركبات المدرعة وأنظمة المراقبة والتسليح.

منوها إلى أن ما يتم تحقيقه في مجال الصناعات العسكرية يمثل فخرًا للجيش الجزائري وللجزائر بصورة عامة.