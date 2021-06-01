رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي يطالب باتخاذ عقوبات اقتصادية فورية بحق إسرائيل

طالب رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي، بول مانيت، والذي يشارك في الحكومة الفيدرالية البلجيكية، حكومة بلاده والكيانات الإقليمية المشكلة للمملكة، باتخاذ عقوبات اقتصادية فورية بحق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن مانيت، وهو أيضا رئيس بلدية مدينة شارلروا، قد دعا في تغريدة له على “تويتر”، اليوم الإثنين، إلى اتخاذ مواقف تتخطى الإدانات المبدئية، مؤكدا أنه “يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

واعتمد المجلس البلدي لمدينة شارلروا اليوم، قرارا يطالب بوقف عمليات التهجير، والضم للأراضي الفلسطينية، التي تقوم بها إسرائيل.