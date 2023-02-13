رئيس الحكومة الاردنية يعتذر من النائب جميل العشوش

قدم رئيس الحكومة الاردنية بشر الخصاونة اعتذاره للنائب جميل العشوش بعد مشادة كلامية حامية الوطيس بين النائب واحد وزراء الحكومة

وقال رئيس الحكومة الاردنية ان حكومته "لا تقبل الإساءة إلى أي من أعضاء مجلس النواب" واضاف "نعتذر إلى النائب جميل العشوش " وذلك في اعقاب المشاحنة الكلامية التي جرت بين النائب الاردني المشار اليه ووزير الزراعة خالد الحنيفات في إطار اجتماعات اللجان النيابية يوم امس الاحد

وقال الخصاونة : "إنّ كرامة مجلس النواب وأعضائه من كرامة الحكومة ووجه كلامه الى النائب العشوش "الأخ العزيز الفاضل أبو سهل من خيرة رجالات الوطن ونحن لا نقبل له أن تجرَح مشاعره حتى وإن كان هذا الأمر غير مقصود من أيّ من أعضاء الحكومة"

ونشبت مشادة كلامية بين النائب والوزير الاردنيين عندما وجه الوزير حنيفات انتقادات لاذعة للنائب العشوش قال فيها " لا تدخل في شغلنا، ولا نعمل وفق الأهواء الشخصية للنواب" متهما النائب بانه يحاول "الاستعراض أمام الكاميرات لغاية الضغط على الحكومة"، فرد النائب العشوش بانه يتمسك بقول الحقيقة مهما كان ثمنها ولا يلتفت الى الغايات الشخصية