رئيس الحكومة العراقية الجديد: الحشد الشعبي ضرورة باقية

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، على بذل الجهود لإيجاد مصادر مالية لدعم الحشد الشعبي، مشيرا إلى أنه ضرورة باقية.

وقال "الحشد الشعبي"، وهو قوة مرادفة للجيش والقوات الأمنية في العراق، ذات الغالبية الشيعية، في بيان، إن "عبد المهدي زار اليوم مقر هيئة "الحشد" والتقى بقادته.

وقال رئيس الحكومة، بحسب البيان، إن "الحشد إنجاز تاريخي للعراق"، مشيرا إلى أنه "أعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "الحشد حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها ومن واجبنا دعمه"، مضيفا: "سنعمل سوية لإيجاد مصادر مالية لدعم الحشد".

وتابع عبد المهدي قائلا: "الإبقاء على الحشد من أهم واجباتنا وسأدعم هذا الوجود بقوة"، مبينا أن "هناك من يحاول أن يقول إن الحشد مؤقت، وأنا أؤكد أن الحشد ضرورة باقية".

وأوضح رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه يوم 25 أكتوبر الماضي، قائلا "مع أن تشكيل الحكومة عمره قصير، لكني سأبذل كل جهدي كي يحصل الحشد على كامل حقوقه"، مضيفا أن "شهداء الحشد يجب أن يكرموا تكريما يليق بهم".

والسبت الماضي، انتقدت الحكومة العراقية بشدة موقف السفارة الأمريكية في بغداد من الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن قوة عميلة لإيران وتدعو لحله منذ أشهر عديدة. وطالبت وزارة الخارجية العراقية السفارة بحذف جزء من بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" وصفت فيه الحشد الشعبي بـ"الميليشيات الطائفية".