رئيس الحكومة الفرنسية يلغي زيارة لتل ابيب
رئيس وزراء فرنسا يلغي رحلة لإسرائيل نظرا لجدول أعماله
قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الأربعاء إن فيليب ألغى رحلة مقررة لإسرائيل نظرا لأمور متعلقة بالسياسة الداخلية يتعين التعامل معها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف مصدر دبلوماسي فرنسي أنه كان من المقرر أن يزور فيليب إسرائيل والأراضي الفلسطينية بنهاية مايو أيار.
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