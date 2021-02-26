  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. رئيس الحكومة الليبية المكلف يؤجل زيارته إلى المغرب

رئيس الحكومة الليبية المكلف يؤجل زيارته إلى المغرب

منشور 26 شباط / فبراير 2021 - 11:09
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة

أجّل رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة، زيارة مرتقبة للمغرب الجمعة، بسبب انشغالاته الداخلية، بحسب مسؤول مغربي.

وقال مسؤول بالخارجية المغربية مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه ” تم تأجيل زيارة عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء الليبي نظرا لانشغالاته الداخلية”.

وأضاف المسؤول أن “وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سيستقبل رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح في وقت لاحق اليوم”. بدون ذكر تفاصيل أخرى.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن بوريطة، سيلتقي الجمعة، عبد الحميد دبيبة، وعقيلة صالح.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة) سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021. (الأناضول)

كلمات دالة:عبد الحميد دبيبةليبيا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...