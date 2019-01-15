ووصف الباكر أبوظبي التي تملك الاتحاد للطيران بأنها "عدو" لقطر.

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة لن تشتري حصة في شركة طيران هندية تساهم فيها بشكل كبير شركة إماراتية.

وأضاف الباكر أن شركة جت ايراويز الهندية تملك فيها شركة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية حصصا كبيرة.

ووصف الباكر أبوظبي التي تملك الاتحاد للطيران بأنها "عدو" لقطر.

وأضاف "كيف يمكنني الحصول على حصة في شركة طيران مملوكة لغريمنا؟"

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية "سيسرها" شراء حصة في انديجو أكبر شركة طيران في الهند.

وتابع الباكر في إشارة إلى جت "لكن ليس في شركة طيران يحوز فيها عدو بلادي ملكية كبيرة".

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تكبدت خسارة بقيمة 67.18 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في 2018، وخسرت حق الوصول إلى 18 وجهة بسبب الأزمة مع جيرانها في الخليج.