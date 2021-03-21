رئيس الصناعات العسكرية التركية: طائراتنا المسيرة هي الأفضل

قال رئيس هيئة الصناعات العسكرية التركية، إسماعيل ديمير، إن "الطائرات المسيرة التركية هي الأفضل بالنظر إلى سعرها والخصائص التي تميزها".

وفي حديثه مع "وكالة فرانس برس"، أوضح ديمير أنه "من حيث الجودة مقابل السعر، نحن الأفضل. هناك طائرات مسيرة مختلفة في العالم، لكن إذا قارنا أسعارها وميزاتها مع طائراتنا، فالفرق هائل".

وأضاف أنه "لو كانت هناك منظومة طائرات مسيرة بنفس مواصفات طائراتنا تصنعها دولة أخرى، لكان سعرها أعلى بمرتين".

وأكد أن "دولا كثيرة في شرق آسيا وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحتى في أوروبا، مهتمة بمنظومتنا وطائراتنا المسيرة. لقد جاء ممثلو (هذه الدول) إلى تركيا وبعضهم يدرس عروضنا".

يذكر أن الولايات المتحدة حظرت في ديسمبر المنصرم منح هيئة الصناعات العسكرية التركية أي ترخيص جديد لتصدير أسلحة وفرضت عقوبات على ديمير ردا على شراء تركيا صواريخ من طراز "إس-400" الروسية.

في المقابل، قلل ديمير من شأن تأثير هذه العقوبات مؤكدا أن تركيا ستكون قادرة على إنتاج المكونات والمعدات التي لن تتمكن من الحصول عليها من الولايات المتحدة. (أ ف ب)