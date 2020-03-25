رئيس الكنيست يستقيل ويمنع التصويت على انتخاب خليفة له بالمنصب

قدّم رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يولي أدلشتاين الأربعاء، استقالته من منصبه قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها له المحكمة العليا، لإفساح الطريق أمام انتخابات، لاختيار خليفة له.

وقال أدلشتاين، وهومن أقطاب حزب " الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب في قاعة الكنيست "أعلن استقالتي من منصبي كرئيس للكنيست".

ولكن أدلشتاين هاجم المحكمة العليا الإسرائيلية، وقال إن قرارها "يدمر عمل الكنيست، ويشكل تدخلاً فاضحًا وفظا في شؤون السلطة التشريعية المنتخبة، وإنه ينتهك سيادة الكنيست وسيادته بشكل غير مسبوق، ويقوّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية".

وأضاف "أعتقد أن قرار المحكمة العليا هو قرار خاطئ وخطير".

وتابع أدلشتاين "يحتاج شعبنا هذه الأيام إلى الوحدة، إلى حكومة الوحدة".

وكان أدلشتاين قد رفض طلب المعارضة الإسرائيلية، تحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

ولكن المعارضة استصدرت قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية، بالزام أدلشتاين باجراء الانتخابات حتى الأربعاء.

واستبق أدلشتاين انتهاء المهلة بالاستقالة من منصبه.

وللمعارضة 61 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعد ما يمكنها من اختيار رئيس جديد للكنيست من خارج حزب "الليكود" الذي هيمن على الكنيست لسنوات.

