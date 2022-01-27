رئيس الكنيست ينهار بالبكاء في البرلمان الألماني (فيديو)

انهمرت دموع رئيس الكنيست الاسرائيلي ميكي ليف، وأجهش بالبكاء، اليوم الخميس، أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ).

وأشار ليفي خلال كلمة له أمام جلسة ل (البوندستاغ)، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إلى العلاقات بين تل أبيب وبرلين.

وكان ليفي يتحدث أمام البرلمان الألماني، في احتفال بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، في إشارة إلى المحارق النازية بحق اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

יו"ר הכנסת מיקי לוי נאם בפרלמנט הגרמני בישיבה מיוחדת לציון יום הזיכרון הבין לאומי לשואה. הוא סיים את נאומו בקריאת קדיש לזכר הנספים מסידור ששימש נער יהודי גרמני בחגיגות בר המצווה רגע לפני פרעות "ליל הבדולח" – ופרץ בבכי@antonia_yamin pic.twitter.com/Kn2X5S9xJI — כאן חדשות (@kann_news) January 27, 2022

وخاطب ليفي المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز "شكرا لميركل على ترسيخ قوة ألمانيا والعمل المستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف: "شولتز، دولة إسرائيل تعتمد عليك وتعلم أنك ستستمر في هذا التقليد الطويل الأمد، وأننا سنواصل القيام بذلك معا من أجل العلاقات بين الدولتين وشعبيهما".

وتابع رئيس الكنيست "هنا بالضبط، في هذا المبنى التاريخي، البرلمان الألماني، يمكن للمرء أن يدرك، ولو بشكل طفيف، قدرة البشر على استغلال الديمقراطية من أجل هزيمتها".

ومضى مستذكرا قرارات البرلمان الألماني إبان الحقبة النازية: "هذا مكان وسعت فيه الإنسانية حدود الشر، وهو المكان الذي أصبح فيه فقدان القيم إطارا ديمقراطيا للاستبداد العنصري والتمييز.. الحفاظ على ذكرى المحرقة مهمة ثقيلة، مهمة تقع على عاتق كل جيل في نقل هذه الأحداث الماضية المروعة إلى الأجيال القادمة".

وتابع: "في هذه السنوات الثمانين، نجحنا، نحن الشعبان، في الخروج من صدمة وطنية تاريخية وإعادة البناء بشجاعة وتصميم، دولتان بين الموت والحياة، تختاران كل يوم الحياة، دولتان قطعتا رحلة غير عادية، على طريق المصالحة وإقامة العلاقات الشجاعة والصداقة بيننا".

وأضاف: "ألمانيا جعلت من مسؤولية أمن إسرائيل إحدى ركائز السياسة الخارجية الألمانية. ألمانيا تقف بحزم ضد مظاهر معاداة السامية، حتى عندما تتخذ شكلا معاديا للصهيونية".

وختم ليفي كلمته بتلاوة كاديش (ترنيمة دينية) في ذكرى اليهود الذين لقوا حتفهم في الهولوكوست، وسبق وتلاها صبي يهودي ألماني قبيل أعمال الشغب في "ليلة الكريستال" وانفجر بالبكاء.

יו"ר הכנסת מיקי לוי נאם בפרלמנט הגרמני בישיבה מיוחדת לציון יום הזיכרון הבין לאומי לשואה. הוא סיים את נאומו בקריאת קדיש לזכר הנספים מסידור ששימש נער יהודי גרמני בחגיגות בר המצווה רגע לפני פרעות "ליל הבדולח" – ופרץ בבכי@antonia_yamin pic.twitter.com/Kn2X5S9xJI

— כאן חדשות (@kann_news) January 27, 2022

وتشير "ليلة الكريستال" إلى ليلة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1938، التي كانت مقدمة للمذابح التي ارتكبها النظام النازي في ألمانيا ضد اليهود (الهولوكوست).

وسميت "ليلة الكريستال" بهذا الاسم بسبب الزجاج الناجم عن تكسير نوافذ متاجر اليهود والذي تبعثر في الشوارع.

وخلال يومين من تلك الأحداث تم حرق أكثر من 250 معبدا يهوديا، واقتحام ما يزيد على 7000 من المتاجر اليهودية والاستيلاء عليها وقتل العشرات من اليهود.