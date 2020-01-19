رئيس المجلس الأوروبي: حان الوقت لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على أهمية تحقيق السلام في ليبيا، وذلك قبيل المؤتمر الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة الألمانية برلين في وقت لاحق اليوم، بمشاركة اللاعبين السياسيين البارزين.

وكتب ميشيل على موقع تويتر: “حان الوقت لتثبيت وقف إطلاق النار، واحترام حظر التسليح المفروض من جانب الأمم المتحدة، وإعادة إطلاق العملية السياسية”، مقدما الشكر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاستضافتها للمؤتمر.

وأضاف: “هذا هو ما يحتاجه شعب ليبيا، وهو أمر مهم أيضا لأمن واستقرار الاتحاد الأوروبي”.

ومن المقرر أن يشارك ميشيل في المؤتمر، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ومسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.