رئيس المجلس العسكري السوداني في القاهرة وسلمان يدعوه للقمتين في مكة

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الى القاهرة في اول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 12 أبريل/نيسان بموجب الاطاحة بالرئيس عمر البشير

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، قد زار السعودية الجمعة حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتزامن زيارة برهان مع اول يوم في الاضراب الذي اعلنت عنه المعارضة المدنية

والسودان هو العمق الإستراتيجي لمصر جنوبا، وبالتالي فإن ما يجري في هذا البلد الذي يمر عبره نهر النيل يهم مصر اولا واخيرا

والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.

المعارضة ترفض التدخلات الخارجية

وفيما وافق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان على المشاركة في القمتين العربية والخليجية اللتين ستعقدان بمكة المكرمة، فقد اعتبر التحالف السياسي لقوى الحرية والتغيير أن ذلك مؤشر على أن المجلس يتمدد في صلاحياته وسلطاته،

ونقلت صحيفة "الصيحة" السودانية، أن البرهان تلقّى قبل فترة دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للمُشاركة في القمتين، وقد قبل الدعوة.

ووفق مواقع قطرية فان اتفاقاً جرى بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي) يقضي بحصول الأخير على دعم كبير. وقالت التقارير ان المباحثات بين ابن سلمان وحميدتي تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، مقابل دعم المملكة للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل.

وحميدتي هو قائد قوات الدعم السريع التي يشارك آلاف منها في صفوف قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن، الذي بدأ عملياته في مارس 2015.

وتشكلت قوات الدعم السريع منذ نحو سبع سنوات، من مليشيا الجنجويد التي استخدمها البشير في قمع الحركات المتمردة غير العربية في دارفور، ثم وسع صلاحياتها وأعطى عناصرها رتباً عسكرية وأضافهم إلى الجيش، في 2017، وهي متهمة بارتكاب تجاوزات في دارفور.