رئيس المكسيك يقود مسيرة حاشدة وسط العاصمة (فيديو)

استعرض الرئيس المكسيكي، مانويل لوبيز أوبرادور، قوته في الشارع، عندما احتشد مئات الآلاف من أنصاره في عاصمة البلاد، دعما للزعيم اليساري، بمناسبة مرور 4 سنوات على توليه الرئاسة.

وتأتي "المسيرة الشعبية" ردا على مسيرة معارضة للرئيس المكسيكي، جرت قبل اسبوعين، احتجاجا على اقتراحاته لإصلاح السلطة الانتخابية في البلاد.

وتولى الرئيس "أوبرادور" بشكل شخصي قيادة المسيرة الحاشدة، التي اخترقت وسط العاصمة مكسيكو سيتي، في أجواء احتفالية رافقها الغناء و موسيقى المارياتشي.

وكرر الرئيس المكسيكي شعاراته لصالح الفقراء، وقال بعد انتهاء المسيرة: "اقتراع فعال وديمقراطية فاعلة ولا لإعادة الانتخاب".

Es un honor vivir en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador.#MarchaDelPueblo#MarcharConAMLO

❤🇲🇽 pic.twitter.com/Tl2Q17OxuH — Cani 🇲🇽🎗 (@CaniBasut) November 27, 2022

ونظم عملية نقل المشاركين، بالحافلات من مختلف مقاطعات البلاد إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة، حزب مورينا الحاكم والنقابات والجماعات الاجتماعية.

يذكر أن "لوبيز أوبرادور"، قاد قبل توليه الرئاسة بعضا من أكبر الاحتجاجات في المكسيك.

وأشارت المعارضة، إلى أنه تم اجبار عدد كبير من المشاركين، للإنضمام إلى المسيرة، بالمقابل نفى الرئيس المكسيكي تلك الإتهامات، وقال: "المتظاهرون جاؤوا طوعا، ولم نخصص "فلسا واحدا" من الميزانية الفيدرالية في المسيرة".

ووفقا للقانون في المكسيك، فإنه يمكن للرئيس أن يتولى منصبه لمدة ست سنوات تقريبا، والزعيم اليساري لن يتمكن من الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024.