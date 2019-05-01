رئيس الموساد يقود تحسين العلاقات بين "اسرائيل" والامارات

ذكرت قناة “كان” العبرية، الثلاثاء، أن رئيس الموساد الإسرائيلي “يوسي كوهين”، يقود عملية تحسين العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية، عن القناة العبرية قولها إن كوهين هو من نسق عملية مشاركة إسرائيل في مهرجان “إكسبو 2020” الذي يعقد في إمارة دبي بالإمارات.

وأكدت القناة في تقرير متلفز نشرته مساء الثلاثاء، أن “كوهين” اجتمع مؤخرا، بشكل سري بعدة شخصيات رسمية إماراتية، بهدف تحسين العلاقات بين البلدين. مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات التي يجريها “كوهين” مع شخصيات إماراتية، تأتي رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية تربط بين البلدين.