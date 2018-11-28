الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طلب بول رايان رئيس مجلس النواب الأمريكي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إطلاع الكونغرس على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في غضون الأسبوعين المقبلين، فيما دافع وزيرا الخارجية والدفاع عن موقف الادارة الرافض لفرض عقوبات على السعودية.

وقال رايان للصحفيين في مقر الكونجرس "من الضروري للغاية على ما أعتقد أن نتحدث بوضوح... وباحترام فيما يتعلق بمحاسبة الناس. نحن بحاجة للقيام بذلك".

وأضاف "طلبنا بالفعل أن تأتي الإدارة وتدلي بإفادة أمام كل أعضاء الكونجرس".

وتابع قائلا "هذا يعني أن هناك (حاجة) لمعرفة المزيد والقيام بالمزيد" فيما يتعلق بهذه القضية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة إفادة مغلقة يوم الأربعاء إن السعودية تلعب دورا جوهريا في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط، وهو أمر لا يمكن إغفاله حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وطبقا لتصريحات أرسلت للصحفيين قال ماتيس "لا‭ ‬بد أن أشير إلى أننا نادرا ما نكون أحرارا للعمل مع شركاء لا تشوبهم شائبة... مصالحنا الأمنية لا يمكن إغفالها حتى ونحن نسعى للمحاسبة فيما وصفه الرئيس (دونالد) ترامب بالجريمة غير المقبولة والمروعة لقتل جمال خاشقجي".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في شهادته امام المجلس إن خفض مستوى العلاقات الأمريكية مع السعودية سيكون خطأ للأمن القومي الأمريكي ولن يدفع السعوديين نحو مسار أفضل في الداخل.

وكتب بومبيو في تدوينة قبيل إدلائه بشهادته "قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا خلال أكتوبر رفع الأصوات داخل كابيتول هيل (الكونجرس) والإعلام. لكن خفض مستوى العلاقات الأمريكية السعودية سيكون خطأ فادحا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها".

وأوضح بومبيو أن السعودية حليف مهم يجب الحفاظ عليه مشيرا إلى ما تقدمه من مساعدة في احتواء إيران في المنطقة والحفاظ على الديمقراطية في العراق ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظيمات المتشددة.

وقال بومبيو في تدوينته "المملكة قوة مؤثرة للاستقرار في الشرق الأوسط". وأضاف "السعودية مثل الولايات المتحدة-وخلافا للمنتقدين- تدرك الخطر الجسيم الذي تمثله الجمهورية الإسلامية الإيرانية على العالم".

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات غذائية إضافية لليمن بقيمة نحو 131 مليون دولار.

وينظر إلى الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام في اليمن على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وفجرت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.