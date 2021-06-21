رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت الأحد، وفق ما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها الاثنين لجنة الانتخابات المركزية.

وحصل حزب باشينيان “العَقْد المدني” على نحو 53,9% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع.

واعترض حزب كوتشاريان على النتائج الجزئية للانتخابات، وقال في بيان إنّ هناك “مئات الإشارات من مراكز الاقتراع تشهد على تزوير مُنَظّم ومُخطّط له”، معتبرا ذلك “بمثابة سبب خطير لانعدام الثقة”، ومضيفا أنه لن “يعترف” بالنتائج حتى يتم النظر في “الانتهاكات”. (أ ف ب)