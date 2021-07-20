رئيس الوزراء الإثيوبي يحتفي بالملء الثاني لسد النهضة

كتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على حسابه بموقع تويتر: "مبارك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير.. إثيوبيا ستكون قوية وتتقدم"

وجائت تغريدة آبي احتفاءا بانتهاء الملء الثاني لسد النهضة، في ظل أزمة بين بلاده ومصر والسودان

فيما قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "نطمئن دولتي المصب أنه لن يلحق بهما أي ضرر"، مضيفا أن "تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه".