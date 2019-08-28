رئيس الوزراء البريطاني يؤكد عزمه تعليق عمل البرلمان

سيعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عمل البرلمان في منتصف أكتوبر المقبل كي لا يترك للمعارضة وقتا كافيا لإحباط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات الأربعاء، أكد جونسون التقارير السابقة التي تحدثت عن أنه سيعلق خطاب الملكة، الذي يعد إجراء شكليا لتحديد جدول أعمال البرلمان، في 14 أكتوبر المقبل.

ونظرا لأن البرلمان عادة ما يكون مغلقا قبل الخطاب، فإن هذا القرار يعني أن نواب المعارضة لن يجدوا وقتا كافيا لتمرير قوانين تحول دون خروج البلاد من الاتحاد في 31 أكتوبر بدون اتفاق.

وأعرب عدد النواب عن غضبهم حيال ذلك.

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون إن جونسون يعتزم السير في "طريق خطير وغير مقبول."

وأضافت "إغلاق البرلمان سيكون بمثابة عمل جبان من جانب بوريس جونسون."

