  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. رئيس الوزراء التونسي: نجحنا في تجاوز أزمة كورونا

رئيس الوزراء التونسي: نجحنا في تجاوز أزمة كورونا

منشور 21 أيّار / مايو 2020 - 10:38
رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ
رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

اعتبر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أن الأرقام والمؤشرات الصحية تؤكد نجاعة المقاربة المعتمدة إلى حد الآن بفضل "تضافر جهود مختلف الأطراف وروح التضامن بين التونسيين"

وأشار الفخفاخ خلال كلمة توجه بها إلى التونسيين أمس الإربعاء، إلى أن "الشعب التونسي نجح في تجاوز أزمة كورونا بفضل استراتيجية استباقية وأنه قادر على خوض الحروب الكبيرة".

وأضاف أنه في وقت أطاحت فيه أزمة كورونا بمنظومات صحية لدول عظمى، فإن "منظومتنا الصحية لم تنهار وخرجنا بأخف الأضرار بفضل الكفاءات التونسية".

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة التونسية أمس الأربعاء، فإن عدد حالات كورونا في البلاد بلغ 1045 إصابة و47 وفاة.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...