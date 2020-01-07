رئيس الوزراء الجزائري يستقبل أوغلو

استقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة الجزائر.

وخلال الاستقبال، هنأ تشاووش أوغلو جراد، بمناسبة تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، الخميس الماضي.

وفي إطار زيارته الرسمية، التقى تشاووش أوغلو نظيره الجزائري صبري بوقدوم، وعقداً اجتماعاً ثنائياً وآخر على مستوى الوفود.

وهنأ الوزير التركي نظيره الجزائري بمناسبة توليه حقيبة الخارجية.

وخلال لقائه بوقدوم، تطرق تشاووش أوغلو إلى علاقات التعاون بين تركيا والجزائر، قائلًا: “حان الوقت لتطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد”.

فيما أكد تشاووش أوغلو على أهمية التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية، مضيفاً “هناك تطورات تتعلق بالبلدين. إذا عملنا سويًا، فإننا على ثقة من أننا سنحقق السلام والاستقرار”.

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء الإثنين، إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وقضايا إقليمية على رأسها الأزمة الليبية.

وسبق أن أعلنت الخارجية التركية، الإثنين، أن الزيارة “تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع جوانبها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية”.

والإثنين، اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، زيارة إلى الجزائر دامت ساعات على رأس وفد هام، بحث خلالها مع الرئيس عبد المجيد تبون تطورات الأزمة في ليبيا.