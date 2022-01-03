رئيس الوزراء السوداني المستقيل: الثورة ماضية

أكد رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك يوم الاثنين على أن الثورة ماضية إلى غايتها وأن النصر أمر حتمي.

وحذر حمدوك عبر موقع تويتر أن الأزمة التي تمر بها البلاد في طريقها لأن تصبح أزمة شاملة.

وقال إن "الأزمة الكبرى التي يشهدها السودان اليوم هي أزمة سياسة في المقام الأول".

وأضاف: "لكن تلك الأزمة تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي طريقها لأن تصبح أزمة شاملة".

وأفاد في تدوينة أخرى بأنه كان يبشر دائما بالعبور والانتصار، لكنه أوضح أن ذلك مرهون بـ"توافر الإرادة الوطنية والصبر والتوافق على الحد الأدنى من قضايا الانتقال المدني الديمقراطي".

وشدد على أن التوافق يجب أن يكون بين مختلف مكونات الحكم وقوى الثورة.

وتابع: "الثورة ماضية لغاياتها وإن النصر أمر حتمي فشدوا الهمة وجدوا في الطلب واهتدوا بالوحدة والتوافق والحوار".

يذكر أن حمدوك أعلن في خطاب متلفز يوم الأحد استقالته من منصبه، مؤكدا على أهمية جلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات.

إن الأزمة الكبرى اليوم في الوطن، هي أزمة سياسة في المقام الأول، ولكنها تتحور وتتمحور تدريجيا لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفى طريقها لتصبح أزمة شاملة. #مستقبل_وطن pic.twitter.com/BCjVpkg4r3 — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) January 3, 2022