رئيس الوزراء السوداني يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع ثلاثي حول سد النهضة

قال حمدوك في رسالة لنظيريه الإثيوبي والمصري ”إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد إلى مرحلة متقدمة، ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا“.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت إلى طريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض.

ووأوضح حمدوك، وفق وكالة الأنباء السودانية ”سونا“، أن الاجتماع سيبحث ”تجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015“.

وقال رئيس الوزراء السوداني في رسالة وجهها لنظيريه الإثيوبي والمصري ”إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد إلى مرحلة متقدمة، ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا“.

وجاء في الرسالة: ”إنه من المؤسف أن تنقضي عشر سنوات من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل“.

الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ التي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين

وأضاف: ”كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2020 لم تُفض بدورها إلى اتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت جمهورية إثيوبيا الفدرالية المقترح السوداني، الذي أيدته جمهورية مصر العربية، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط“.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ التي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي قد فشلت في التوصل إلى اتفاق، فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.