رئيس الوزراء العراقي: البغدادي موجود في منطقة "معزولة"

منشور 30 نيسان / أبريل 2019 - 12:11
زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي
زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي موجود في منطقة نائية ومعزولة

كلمات دالة:زعيم تنظيمرئيس الوزراء العراقيعادل عبد المهدي

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