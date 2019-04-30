منشور 30 نيسان / أبريل 2019 - 12:11 زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي موجود في منطقة نائية ومعزولة كلمات دالة:زعيم تنظيمرئيس الوزراء العراقيعادل عبد المهدي مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مساعدات أمريكية للأردن بقيمة 329 مليون دولار رئيس الوزراء العراقي: البغدادي موجود في منطقة "معزولة" الجزائر تستهدف الارهابيين بطائرات دون طيار فنزويلا: محاولة انقلاب فاشلة.. وغوايدو يتوعد مادورو ترامب يعمل على تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا صورة تتسبب بفضيحة.. عادل كرم يظهر عاريًا ويلف سيجارة حشيش! تفسير حلم القطط في المنام للنابلسي مشهد فاضح في مسلسل "ساسوكي" الكرتوني يُحرج قناة سورية (صورة) هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد لولوة (صور) برجك ليوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019