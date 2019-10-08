رئيس الوزراء العراقي: الحياة في البلاد عادت إلى طبيعتها

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن الحياة في البلاد عادت إلى طبيعتها.

يأتي ذلك، بعد سلسلة احتجاجات شعبية انطلقت في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وأفاد مراسلون في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العراقية أعادت فتح المنطقة الخضراء التي أغلقتها مع بدء الاحتجاجات في بغداد.

وقال هؤلاء إن الحركة الطبيعية عادت إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأمريكية والبريطانية وبعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

وأضافوا نقلا عن مصدر أمني أن "المنطقة قد تُغلق ثانية إذا ما تجددت الاحتجاحات".