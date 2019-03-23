رئيس الوزراء العراقي يطلب من النواب إقالة محافظ نينوى

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي السبت، بإقالة محافظة نينوى بعد حادثة غرق العبارة التي أودت بحياة العشرات بينهم نساء وأطفال.

وقال عبد المهدي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي، واستنادا لنص القانون؛ فإنني أقترح على مجلس النواب إقالة المحافظ ونائبيه".

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حادثة غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى إلى 100 قتيل، فيما نقلت وكالة السومرية عن نائب في نينوى أن عدد المفقودين 118 شخصا.



يذكر أن رئيس الوزراء العراقي أعلن الحداد العام ثلاثة أيام، بعد هذه الحادثة المأساوية.