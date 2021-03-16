رئيس الوزراء الفلسطيني: اتصال قريب بين عباس وبايدن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن هناك “اتصالا قريبا” بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وفي لقاء مع قناة “عودة” التابعة لحركة “فتح”، أكد اشتية أن “الاتصالات مع إدارة بايدن متواصلة، لعودة القنوات فيما بينهما من جديد”.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه “أجرى وعدد من المسؤولين الفلسطينيين، اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة”. وقال إن هذه الاتصالات “تقوم على شيء واحد.. نريد من الإدارة الأمريكية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذلك لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومستشفيات القدس”.

وأضاف “نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، ليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل”.

وشدد اشتية على أن “القيادة الفلسطينية تتطلع إلى مرسوم أمريكي باعتبار منظمة التحرير شريكا أساسيا في عملية السلام، ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير تنظيما إرهابيا”.

وأعلنت إدارة بايدن في أكثر من مناسبة، نيتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس الشرقية، وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لدى واشنطن، واستئناف المساعدات لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجميعها إجراءات اعتبرها الفلسطينيون “عقابية” اتخذت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتُواجه أونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها. وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين. (الأناضول)