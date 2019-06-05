رئيس الوزراء القطري يغرد في ذكرى "الحصار"

غرد رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بمناسبة مرور الذكرى الثانية لفرض ثلاث دول خليجية، إضافة إلى مصر، حصارا على بلده.

وقال آل ثاني العائد لتوه من مكة المكرمة، بعد حضوره القمم الثلاث التي دعا إليها الملك سلمان: "مرت سنتان على فرض حصار قطر الذي صنع واقعا جديدا، وتحديات استطعنا تجاوزها، والمضي قدما نحو تحقيق إنجازاتنا ومشاريعنا بفضل الله، والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى".

وأضاف: "وهنا نؤكد على صلابة موقفنا وثبات مبادئنا، وأن حل الأزمة الخليجية لا يكون إلا بالحوار".

وكان عبد الله بن ناصر رفض تأدية مناسك العمرة تضامنا مع مواطنيه، رغم أن السلطات السعودية تقول إنها لا تمنع أي قطري من أداء العمرة.