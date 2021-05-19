رئيس الوزراء الكندي يدعو فلسطين وإسرائيل لوقف إطلاق النار

دعا رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار؛ للحيلولة دون تصاعد العنف بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترودو، الثلاثاء، للصحافيين بالعاصمة، أوتاوا، والتي شدد فيها على أن بلاده تعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى المدنيين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولتخفيف الوضع، على حد قوله.

وأضاف ترودو قائلا “قلوبنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين بسبب العنف الذي يحيط بهم الآن. لقد رأينا خسائر الأطفال الأبرياء، والعائلات، وغيرها من المشاهد المأساوية التي أثرت فينا جميعًا. وهذا ما ينبغي توقفه. لذلك تريد كندا وقفًا لإطلاق النار”.

في السياق نفسه رفض رئيس الوزراء ترودو الرد على سؤال صحافي حول موقف حكومته من المطالبة بقرار يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع الخميس.



ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

والثلاثاء، ارتفع إجمالا عدد الضحايا في الضفة، منذ 7 مايو/ أيار الجاري، إلى 26 شهيدا ونحو 4 آلاف جريح .

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتواصل منذ 10 مايو/ أيار الجاري، 217 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيدة، بجانب 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية. (الأناضول)